Жители Петрозаводска получили предупреждения о крупных коммунальных долгах

Жители столицы Карелии получили предупреждения от коммунальщиков с указанием огромных сумм долгов: рассылку квитанций объяснили сбоем системы.

В Петрозаводске жильцы ряда домов получили от «Комплексного расчетного центра Петрозаводска» предупреждения, в которых содержалась информация о крупных долгах хозяев квартир. Речь в квитках шла о десятках тысяч рублей. «КРЦ» требовал заплатить по долгам и грозил санкциями. Получатели квитанций были шокированы.

Вскоре представители «КРЦ» заявили, что рассылка была обусловлена программным сбоем и является ошибкой. На предприятии пообещали провести внутреннюю проверку.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».