Жители Петрозаводска пожаловались на неудобный график работы почтового отделения

Жители Петрозаводска задаются вопросом, почему одно из отделений почты работает по сокращенному графику.

Жители Петрозаводска выразили недовольство режимом работы почтового отделения, расположенного на улице Антонова. По словам местной жительницы в паблике «Ключевая | Новости района», отделение работает значительно меньше, чем другие почтовые отделения в городе.

«Хотелось бы узнать, что с графиком работы почты на Антонова? Они сами себе его выставляют, как хотят? В других районах работают с 8 утра и до 8 вечера! Ну где-то с 9 до 7. Но это самое „короткое“ отделение», — возмущается жительница.