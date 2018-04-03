Жители Петрозаводска пожаловались на скользкие тротуары

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Утром петрозаводчане скользили на тротуарах.
В редакцию "Столицы на Онего" прислали фото центральной улицы Петрозаводска, где тротуар покрыт толстым слоем льда.
"Сейчас на всех улицах Петрозаводска: Скользи! Почувствуй себя пингвином", - подписал автор фото в комментарии.
Но в администрации заверили, что за минувшие сутки на улицы Петрозаводска высыпали более 150 тонн песка с солью.
Из-за непогоды уборочная техника работает в авральном режиме 24 часа в сутки.
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