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Новости. От читателей
10:17, 03 Апреля 2018

Жители Петрозаводска пожаловались на скользкие тротуары

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Утром петрозаводчане скользили на тротуарах.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали фото центральной улицы Петрозаводска, где тротуар покрыт толстым слоем льда.

"Сейчас на всех улицах Петрозаводска: Скользи! Почувствуй себя пингвином", - подписал автор фото в комментарии.

Но в администрации заверили, что за минувшие сутки на улицы Петрозаводска высыпали более 150 тонн песка с солью.
Из-за непогоды уборочная техника работает в авральном режиме 24 часа в сутки.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-03 10:45:08
Значит 150 тонн это мало. Надо 350 высыпать. Я сёдни чудом не убился. Почувствуй себя Нуриевым: достало, честное слово, через каждые 50м па-де-сизо выкаблучивать. .
кир
2018-04-03 10:25:27
Дворников лупить не пробовали? А зря. Васька должен твердо знать свою нишу в обществе. Или опять виноват "антинародный режим"?
Lana
2018-04-03 10:21:49
С пятницы тротуары не вычищались от снежной "чачи". О каком песке здесь трындят?!
Гость
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