Жители Петрозаводска пожаловались на стекающую без очистки воду с автомойки (ФОТО)

Петрозаводчане в соцсетях интересуются, должна ли быть на автомойке очистка грязной воды.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один из подписчиков опубликовал фото последствий мойки автомобилей на Ключевой.

«С автомойки, расположенной по адресу: Ключевая, 14, ТЦ „Десяточка“, ежедневно в процессе мойки на улицу выливаются реки воды с химией. Воды очень много, течёт мимо поликлиники № 4, далее в озеро», — пояснил автор фото.

Кроме того, петрозаводчанин поинтересовался, должен ли на автомойке присутствовать слив в канализацию или очистка грязной воды и куда обращаться, если владелец бизнеса игнорирует проблему.

В комментариях некоторые согласились с автором фото, некоторые же указали на проблемы с канализацией.