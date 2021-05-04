Жители Петрозаводска предлагают не перегружать город дорожными знаками

Представители общества «Городские проекты» заявляют, что иногда лучше отказаться от разметки и дорожных знаков.

Участники «Городских проектов» считают, что избыток дорожных знаков может отвлекать водителя, являясь «инофрмационным шумом». Об этом общественники заявили в своем паблике.

«Знаки и разметка нужны для регулирования движения на дорогах. Иногда огромное количество знаков отвлекает водителя, воспринимается, как информационный шум. Мы говорим о тихих улицах, где нет интенсивного движения. Зачастую люди становятся более внимательными и осторожными, когда знаков меньше или совсем нет», — утверждают петрозаводские представители «Городских проектов».

Общественники приводят в пример положительный опыт европейских стран, где, по их оценке, хорошо зарекомендовали себя общие пространства для различных участников движения.

«В Европе существуют общие пространства, где пешеходы, велосипедисты и автомобилисты не отделены друг от друга. Отсутствуют знаки, бордюры, заборы. Исследования показывают, что аварий меньше, скорость ниже, пешеходов больше. Повторимся, это применимо не для всех улиц. Огромное количество знаков не про безопасность, а про перенос ответственности на пешеходов и водителей. При возникновении спорной ситуации всегда можно будет указать на дорожный знак», — утверждают они.

«Городские проекты» в Петрозаводске — некоммерческий проект, призванный объединить людей, желающих совершенствовать городское пространство.

Ранее сообщалось, что неуправляемый автомобиль сбил дорожный знак в центре Петрозаводска, чудом не убив пешеходов.