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Жители Петрозаводска предлагают не перегружать город дорожными знаками

Новости. Общество
14:56, 05 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
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Представители общества «Городские проекты» заявляют, что иногда лучше отказаться от разметки и дорожных знаков.

Участники «Городских проектов» считают, что избыток дорожных знаков может отвлекать водителя, являясь «инофрмационным шумом». Об этом общественники заявили в своем паблике. 

«Знаки и разметка нужны для регулирования движения на дорогах. Иногда огромное количество знаков отвлекает водителя, воспринимается, как информационный шум. Мы говорим о тихих улицах, где нет интенсивного движения. Зачастую люди становятся более внимательными и осторожными, когда знаков меньше или совсем нет», — утверждают петрозаводские представители «Городских проектов». 

Общественники приводят в пример положительный опыт европейских стран, где, по их оценке, хорошо зарекомендовали себя общие пространства для различных участников движения.

«В Европе существуют общие пространства, где пешеходы, велосипедисты и автомобилисты не отделены друг от друга. Отсутствуют знаки, бордюры, заборы. Исследования показывают, что аварий меньше, скорость ниже, пешеходов больше. Повторимся, это применимо не для всех улиц. Огромное количество знаков не про безопасность, а про перенос ответственности на пешеходов и водителей. При возникновении спорной ситуации всегда можно будет указать на дорожный знак», — утверждают они.

«Городские проекты» в Петрозаводске — некоммерческий проект, призванный объединить людей, желающих совершенствовать городское пространство.

Ранее сообщалось, что неуправляемый автомобиль сбил дорожный знак в центре Петрозаводска, чудом не убив пешеходов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-05-05 15:39:26
Как уже заколейбали эти писарчуки интернетовские, весь интернетик разрисовали. Нынче гуглить-то страшно становится, поиск постоянно выгребает какую-то фигню, найти информацию, написанную специалистами все сложнее.
В Эуропе есть места где передом войти - *опой выйти. Наши подворотни, заставленные кастрюлями покажутся просторнее.
Мы говорим о тихих улицах, где нет интенсивного движения.
у нас так и есть - на старой петуховке, старой перевалке или сулажгоре нет ни знаков ни разметки и никогда не было. Шо не так-то?
Огромное количество знаков не про безопасность, а про перенос ответственности на пешеходов и водителей.
А отсутствие знаков это перенос на кого?

Да ну их нафиг :)


Andrey+
2021-05-05 15:17:33
Надо только не забывать в российских реалиях о том, что в Европах на таких общих с пешеходами пространствах скорость ограничена 20 км/ч, а пешеход имеет приоритет в любой ситуации, ему даже ПДД разрешают игры на такой дороге. А теперь представьте нервных российских водителей в такой ситуации! Если они даже инструкторов учебных машин избивают, то сколько убьют пешеходов?!
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