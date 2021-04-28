Неуправляемый автомобиль сбил дорожный знак в центре Петрозаводска, чудом не убив пешеходов (ВИДЕО)

Буксируемый автомобиль на проспекте Ленина выехал на тротуар и сбил дорожный знак, пешеходы чудом успели отпрыгнуть в сторону.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» 28 апреля в 16.38 запечатлела аварию с участием буксируемого автомобиля.

По камере видно, как на перекресток проспекта Ленина и улицы Андропова выехали две машины — внедорожник буксировал на гибкой сцепке легковой автомобиль. Внедорожник проехал прямо, легковушка же отклонилась вправо и выехала на тротуар, где сбила дорожный знак «Пешеходный переход».

На тротуаре в это время стояли пешеходы. Они в последний момент сумели отбежать в сторону от упавшего знака. К счастью, никто из людей не пострадал. Автомобиль и дорожный знак получили механические повреждения.

Через некоторое время машины уехали с места ДТП.

Ролик выложен в паблике « ДТП Петрозаводска и Карелии».