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Неуправляемый автомобиль сбил дорожный знак в центре Петрозаводска, чудом не убив пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:29, 29 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Буксируемый автомобиль на проспекте Ленина выехал на тротуар и сбил дорожный знак, пешеходы чудом успели отпрыгнуть в сторону.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» 28 апреля в 16.38 запечатлела аварию с участием буксируемого автомобиля. 

По камере видно, как на перекресток проспекта Ленина и улицы Андропова выехали две машины — внедорожник буксировал на гибкой сцепке легковой автомобиль. Внедорожник проехал прямо, легковушка же отклонилась вправо и выехала на тротуар, где сбила дорожный знак «Пешеходный переход».

На тротуаре в это время стояли пешеходы. Они в последний момент сумели отбежать в сторону от упавшего знака. К счастью, никто из людей не пострадал. Автомобиль и дорожный знак получили механические повреждения.

Через некоторое время машины уехали с места ДТП.

Ролик выложен в паблике « ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-04-29 10:38:16
На чудо надейся. а сам не плошай. Не зря пословицу придумали.
Гость
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