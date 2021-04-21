Жители Петрозаводска принесли цветы к памятнику Ленину (ФОТО)

Коммунисты, сторонники КПРФ и обычные горожане пришли сегодня к памятнику Владимиру Ленину в Петрозаводске и возложили цветы в честь 151-й годовщины со дня рождения вождя революции.

Пришедшие с цветами к памятнику Ленину жители Петрозаводска отметили, что Владимир Ильич был человеком, сумевшим изменить мир, гениальный мыслитель и практик, он стал основателем первого в мире социалистического государства.



Ленин оставил после себя великое наследие, которое, по мнению многих, и сегодня эффективно работает. По сути дела, даже нынешние успехи в области медицины, науки, образования зиждутся на заложенном им фундаменте, говорилось на встрече.

Недаром согласно социологическому опросу Фонда общественного мнения, 56% граждан России считают роль Ленина в истории страны положительной.