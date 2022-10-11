Жители Петрозаводска просят мэра сделать еще один тротуар

После появления пешеходной дорожки на Перевалке, горожане обратились к главе Петрозаводска сделать тротуар на улице Коммунальной.

На странице главы Петрозаводска Владимира Любарского опубликована новость, что на улице Кимасозерской, где располагаются школа №48 и детский сад №114 «Лесовичок», после многочисленных обращений горожан завершили устройство тротуара.

Под постом о появлении новой пешеходной дорожки на Перевалке комментаторы оставили просьбу об обустройстве тротуара на улице Коммунальной.

«По ул. Коммунальная от ул. Гоголя до ЖК «Поколение» тротуара всего 50 метров сделали. А ведь здесь построили три жилых многоэтажных дома, а о том, как люди будут ходить до остановок, дети в школу, никто не подумал. Ещё и автомастерская стоит, где практически постоянно все заставлено автомобилями», - рассказали горожане мэру в соцсети.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска с опозданием, но проложили детям безопасный путь к школе.