Жители Петрозаводска сдали чужие аккумуляторы в металлолом

Теперь молодые люди стали фигурантами уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, утром 30 мая в отдел полиции по Прионежскому району обратился житель деревни Бесовец. Он рассказал, что из принадлежащего ему грузовика неизвестные украли две аккумуляторные батареи. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы обнаружили следы, оставленные похитителями, и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения.

Вскоре сотрудники полиции установили автомобиль, на котором злоумышленники увезли аккумуляторы, а затем и личности подозреваемых в краже. Оба оказались жителями Петрозаводска, 24 и 27 лет. Ранее они уже попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности.

По горячим следам оперативники задержали молодых людей и выяснили, что похищенное сдано в пункт приема металлолома. Установив место сбыта, полицейские изъяли украденные аккумуляторы и вернули владельцу.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ. Один из них задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, а в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.