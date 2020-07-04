Жители Петрозаводска сегодня могут сдать макулатуру и пластик

Волонтеры 5 июля примут у горожан вторсырье на переработку, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в карельской столице работает "Сбормобиль". Прием вторсырья идет в разных районах города по отдельному расписанию. Всего на маршруте – 24 точки сбора.

Организаторы акции призывают участников соблюдать социальную дистанцию, сдавать вторсырье в масках. Водитель и грузчик утром перед работой проводят измерение температуры и имеют средства индивидуальной защиты.

Сейчас "Сбормобиль" в Петрозаводске курсирует дважды в месяц по воскресным дням. Большая часть вырученных от проекта средств идет на помощь бездомным животным.

В этом рейсе не будет Металлмобиля.