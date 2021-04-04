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Жители Петрозаводска шокированы масштабом уличной свалки

Новости. Общество
07:15, 05 Апреля 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК
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На одной из петрозаводских улиц коммунальщики не спешат убирать свалку, которая увеличивается в масштабах каждый день.

Свалка расположена по адресу Достоевского, 51 в карельской столице. Об этом информирует паблик "Живой Петрозаводск".

Очевидцы сообщают, что гора мусора увеличивается. Местные жители, очевидно, ожидают размножения крыс по периметру свалки.

"С каждым днем все выше и выше, и выше! "Зоопарк" пока не виден", - сообщил автор поста.

Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию района в Карелии определиться с местами для сбора мусора.

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