Жители Петрозаводска шокированы масштабом уличной свалки

На одной из петрозаводских улиц коммунальщики не спешат убирать свалку, которая увеличивается в масштабах каждый день.

Свалка расположена по адресу Достоевского, 51 в карельской столице. Об этом информирует паблик "Живой Петрозаводск".

Очевидцы сообщают, что гора мусора увеличивается. Местные жители, очевидно, ожидают размножения крыс по периметру свалки.

"С каждым днем все выше и выше, и выше! "Зоопарк" пока не виден", - сообщил автор поста.

Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию района в Карелии определиться с местами для сбора мусора.