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Жители Петрозаводска смогут управлять городом с помощью цифровой платформы

Новости. Общество
09:51, 31 Января 2020
фото: Адмнистрация Петрозаводска
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Цифровая платформа "Активный горожанин", позволяющая петрозаводчанам сейчас принять участие в обсуждении проектов благоустройства территорий и проголосовать за варианты изменения одного из городских маршрутов, начала работать в тестовом режиме.

Появление в Петрозаводске аналога московского "Активного гражданина" – одно из условий пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Соглашение о реализации данного проекта было подписано министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главой Петрозаводска и главой Карелии еще в апреле 2019 года.

Сайт "Активный горожанин" был разработан по заказу администрации в конце 2019 года. Он разместился по адресу город.петрозаводск.рф. В нем пять разделов портала – "Обсуждения", "Голосования", "Инициативы", "Электронная приемная" и "Дежурный". Регистрация в личном кабинете проводится через ЕСИА. Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.

"Сейчас сайт работает в тестовом режиме. В разделе "Голосования" горожане до 10 февраля могут высказаться за предложенный вариант изменения автобусного маршрута №8. В разделе "Обсуждения" до 21 февраля можно внести свои предложения по проектам благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В разделе "Дежурный" сотрудники ЕДДС в режиме реального времени публикуют оперативную информацию о Петрозаводске. Кроме того, на сайте работает "Электронная приемная", через которую можно направить официальное обращение в администрацию карельской столицы", - сообщили в администрации города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник, анонсируя в декабре 2019 года создание цифровой платформы, заявила, что администрация города хочет сделать так, чтобы у каждого петрозаводчанина появилась возможность сообщать о городских проблемах, а также участвовать в голосованиях, определяющих судьбу важных для столицы Карелии вопросов.

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Комментарии

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Вася
2020-01-31 11:01:40
Современная молодежь не вдохновляется «культом войны»
кир
2020-01-31 10:40:45
Принимать сообщения станут, а делать ничего не будут. Вы что, наших людей не знаете? Училки не способны заниматься такой работой.
Гость
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