Жители Петрозаводска смогут выбрать пушистого друга на выставке-раздаче бездомных животных

Выставка–пристройство «Лапки» состоится в столице Карелии в День города.

Благотворительный фонд «Рекс» проведет 25 июня ежегодную выставку своих подопечных.

«В этот раз вы сможете познакомиться как с кошками, так и с собаками, которые находятся на кураторстве Рекса. Запланируйте встречу на 25 июня», — говорится в сообщении фонда.

Выставка пройдет в арт-пространстве «Agriculture» с 11.00 до 18.00.