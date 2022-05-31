Жители Петрозаводска смогут выбрать пушистого друга на выставке-раздаче бездомных животных

Выставка–пристройство «Лапки» состоится в столице Карелии в День города.
Благотворительный фонд «Рекс» проведет 25 июня ежегодную выставку своих подопечных.
«В этот раз вы сможете познакомиться как с кошками, так и с собаками, которые находятся на кураторстве Рекса. Запланируйте встречу на 25 июня», — говорится в сообщении фонда.
Выставка пройдет в арт-пространстве «Agriculture» с 11.00 до 18.00.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание