Жители Петрозаводска собрали 2 тонны вещей для нуждающихся семей

Около 120 петрозаводчан приняли участие в акции «Добрый шкаф».

В четверг, 10 марта, в микрорайоне Кукковка у торгового центра «Добрыня» прошла благотворительная акция «Добрый шкаф» по сбору одежды, обуви и товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии.

Петрозаводчане активно приносили и подвозили на автомобилях вещи – одежду и обувь. В мероприятии приняли участие около 120 человек.

В ходе акции было собрано около 2 тонн вещей – зимняя одежда и обувь, постельное белье, детские вещи и игрушки.

Собранные вещи после соответствующей обработки и сортировки будут переданы нуждающимся гражданам.

В Центре напомнили, вещевую помощь – одежду, обувь, в том числе детские вещи, а также посуду, постельное белье и предметы первой необходимости можно самостоятельно доставить на ул. Кооперативную, 7а (т. 73-13-55 – Кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации), ул. Л. Чайкиной, 9 (т. 782-781 – отделение срочного социального обслуживания).