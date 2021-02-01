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Жители Петрозаводска стали реже обращаться к врачам по поводу ОРВИ и коронавируса

Новости. Общество
08:05, 02 Февраля 2021
фото: Минздрав Карелии
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В столице Карелии уменьшилось количество вызовов врача на дом по поводу ОРВИ, включая ковид, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам Охлопкова, об этом свидетельствуют данные из городских поликлиник.

По информации министра, в ноябре прошлого года в городскую поликлинику № 1 было в среднем 480 вызовов в день, а в январе текущего года - 100 вызовов; в городской поликлинике № 2 в ноябре поступало ежедневно 200 обращений по поводу вызова врача на дом, а в январе – 80; в городской поликлинике № 3 – 170 и 80, а в городской поликлинике № 4 – 669 и 90 соответственно.

Уменьшилось и количество вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с симптомами ОРВИ: в ноябре прошлого года таких вызовов было в среднем 90 в сутки, а сейчас около 60.

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