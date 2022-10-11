Жителей Петрозаводска пригласили узнать об авторском праве и думскролинге в интернете

В арт-пространстве Agriculture пройдет фестиваль медиаграмотности ШУМ.

В Петрозаводске на площадке Agriculture пройдет фестиваль медиаграмотности ШУМ. В течение двух дней, 29 и 30 октября, опытные журналисты, редакторы, юристы, продюсеры и другие специалисты расскажут о цифровой безопасности, авторском праве, построении личного бренда и прочих полезных и интересных вещах.

«Не переживайте, ШУМ — это неформальный фестиваль — вы не почувствуете себя вновь за школьной партой, слушая занудные лекции, ничего не понимая. Никаких глубинных и особенных знаний вам не потребуется „до“, потому что наша цель — отпустить вас с ними уже „после“», — рассказали в клубе Agriculture.

Уже стали известны первые спикеры — это медиа-юрист Елена Пальцева, которая расскажет присутствующим об авторском праве на фотографию, психотерапевт Виктор Лебедев с лекцией о думскролинге, и экономист Елена Бочарова, которая научит безопасности в интернете и расскажет об основах блокчейн и криптовалюты.

На фестиваль можно будет попасть бесплатно, но по регистрации. Более подробную информацию читайте в паблике фестиваля.