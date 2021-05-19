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Жители Петрозаводска в поисках денег на водку украли непостроенный забор

Новости. Криминал
12:44, 20 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Двое жителей Соломенного пропили украденные части забора, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась жительница микрорайона Соломенное. На время их с мужем отъезда с участка исчезли 10 металлических труб, которые они планировали использовать как сваи для забора. Ущерб от хищения составил около 9 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока следователь беседовала с заявителями, оперативник выяснил, что были замечены двое неизвестных, носивших трубы. Через некоторое время полицейский заметил двух пьяных мужчин, которые переносили стиральную машинку.

Пообщавшись с ними, сотрудник уголовного розыска выяснил, где они живут, и отправился к дому одного из них. На участке около дома находились 10 труб, подходящих под описание. Хозяин дома — отец одного из мужчин — сообщил, что сын и его товарищ принесли их вчера и продали ему за 1 800 рублей.
Полицейские изъяли похищенное и вернули законным владельцам.

Местные жители 29 и 40 лет сознались в содеянном и написали явки с повинной. Они объяснили, что хотели что-нибудь украсть, чтобы раздобыть деньги на спиртное. Деньги они потратили, как и планировали, — на приобретение алкоголя.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража».

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