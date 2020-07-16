Жители Петрозаводска в воскресенье смогут сдать вторсырье на переработку

"Сбормобиль" 19 июля проедет по столице Карелии по своему обновленному маршруту, сообщили в администрации города.

Как рассказали в пресс-службе администрации, традиционно в третье воскресенье месяца волонтеры примут у горожан вторсырье. В расписании – 23 остановки передвижного пункта приема вторсырья в разных районах. Горожанам следует ознакомиться с ним заранее, чтобы выбрать удобное место и время для участия в экологической акции.

Организаторы обращают внимание, что на маршруте не будет "Металлмобиля". С полным списком того, что волонтеры принимают и не принимают на переработку, а также с правилами сдачи вторсырья можно познакомиться здесь.

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города.