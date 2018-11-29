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Новости. Общество
10:22, 29 Ноября 2018
фото: администрации Петрозаводска

Жители Петрозаводска войдут в Новый год через "звездные ворота"

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По предложению главы Петрозаводска будет значительно обновлена праздничная уличная иллюминация, сообщили в администрации города.

В столице Карелии начались работы по подготовке к новогодним торжествам: на световых конструкциях и гирляндах зажгутся тысячи разноцветных огоньков. Помощь в покупке новых украшений оказали муниципальные учреждения, благодаря чему удастся не только обновить дизайн декора улиц, но и заметно расширить территорию праздника.

По поручению Ирины Мирошник в этом году в Петрозаводске светящимися инсталляциями будут украшены кольцевые транспортные развязки. Станет разнообразнее новогоднее оформление проспекта Ленина: диодные консоли в виде елей будут чередоваться со "снежинками", а над ними специалисты МУППЭС смонтируют электрические гирлянды-растяжки.


фото администрации Петрозаводска

Перед праздниками в столице Карелии зажгутся электрические панно на площади Гагарина, а ее центр украсит светодиодная елка. На площади Кирова, где будут проходить основные новогодние торжества, планируется установить входную арку "Звездные ворота" и световые фигуры "Елочная игрушка". На проспекте Карла Маркса и улице Дзержинского появятся прожекторы для праздничной подсветки домов деревьев.

"В настоящее время специалисты МУППЭС завершают монтаж имеющихся электрических панно на проспекте Карла-Маркса и улице Куйбышева, отремонтированы консоли на Первомайском и Октябрьском проспектах, ведется украшение Березовой аллеи. На этой неделе планируются работы по монтажу праздничных консолей на площади Кирова и площади Ленина. А с декабря на улицах Петрозаводска начнут устанавливать новые украшения, закупленные в этом году", - сказала заместитель Главы города Юлия Мизинкова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-11-29 11:44:55
Лично я не под эту страсть не полезу. Буду, как положено консерватору, сидеть дома и жрать салат :) И так, с рюмкой и тазом салата в новый год свиньи и войду :)
А лампочки....Лампочки, как говорит наш Дональд Федорыч, "...иц гуд, нот бяд..." :)
Мизантроп
2018-11-29 11:18:56
еп...
сидим боимся...
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