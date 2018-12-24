Жители Петрозаводска восхищаются живыми новогодними елями

Жители Древлянки прислали в редакцию фотографии новогодней ели.

В городе в преддверии Нового года устанавливают ели: живые и искуственные.



Паблик "Подслушано в ПТЗ"

Живые новогодние ели появились, к примеру, на улице Нойбранденбургской и на Березовой аллее.

читатели пишут:

"На Древлянке у фонтана на Березовой аллее установили елку настоящую, живую. Пахнет, как в лесу. Все фоткаются. Елка лучше, чем на главной площади".



"Столица на Онего"