Жители Петрозаводска восхищаются живыми новогодними елями

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Жители Древлянки прислали в редакцию фотографии новогодней ели.
В городе в преддверии Нового года устанавливают ели: живые и искуственные.
Живые новогодние ели появились, к примеру, на улице Нойбранденбургской и на Березовой аллее.
читатели пишут:
"На Древлянке у фонтана на Березовой аллее установили елку настоящую, живую. Пахнет, как в лесу. Все фоткаются. Елка лучше, чем на главной площади".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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