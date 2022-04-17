Жители Петрозаводска встанут на тропы здоровья уже в этом году

Новые зоны для прогулок петрозаводчан благоустроят в парках радиозавода и Неглинский берег, сообщили в администрации Петрозаводска.

На этой неделе специалисты ЖКХ администрации Петрозаводска провели совещание в парке радиозавода. В нем приняли участие представители министерства образования и спорта республики Карелия и местные жители. На встрече было решено, что на первом этапе благоустройства парка будет установлено новое освещение, кроме того, будут обустроены дренажные канавы и уложены трубы для водоотведения.

Субсидия на создание троп здоровья выделена из бюджета республики. На данный момент в администрации города разрабатывают техническое задание, готовят смету и проект благоустройства. Первый этап работ планируется провести уже в этом году.