Жители Петрозаводска выберут котов своей мечты

В столице Карелии состоится "Кошачий марафон", во время которого жители города смогут обзавестись любимыми питомцами.

В Петрозаводске 26 мая пройдет "Кошачий марафон". Мероприятие состоится в Центре "Открытые сердца" на набережной Варкауса 1А.

Слоган мероприятия: "Выбери кота своей жизни".

Организаторы - Петрозаводский приют для животных.

Посетители "Кошачьего марафона" смогут увидеть многочисленных питомцев приюта, оказать помощь приюту, получить консультации по вопросам ухода за животными и подарить дом понравившемуся питомцу.