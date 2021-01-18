Жители Петрозаводска выстроились в очереди за святой водой (ФОТО и ВИДЕО)

У собора Александра Невского горожане столпились у цистерны с освященной водой.

В православный праздник Крещения Господне петрозаводчане направились к храмам за водой. Так, у собора Александра Невского с утра стоит цистерна, из которой раздают освященную воду.

Как сообщает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, у собора собралось немало людей, большинство из них в защитных масках.

"Социальная дистанция соблюдается местами и временами: в конце очереди народ стоит попросторней, зато у столов с водой - вплотную и в два ряда", - отметил фотограф.

Напомним, в праздник Крещения Господня "ПКС-Водоканал" подвез воду к трем храмам Петрозаводска.