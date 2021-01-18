Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Министерство спорта Карелии "обезглавили" 14
18.01.2021 16:55
Масштабный потоп случился в туалете разваливающегося дома в Петрозаводске (ФОТО) 30
18.01.2021 16:14
Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе
18.01.2021 21:30
В Петрозаводске скоропостижно скончался бывший заместитель прокурора города Сергей Горюнов 1
Сегодня 10:40

Жители Петрозаводска выстроились в очереди за святой водой (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
12:39, 19 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

У собора Александра Невского горожане столпились у цистерны с освященной водой.

В православный праздник Крещения Господне петрозаводчане направились к храмам за водой. Так, у собора Александра Невского с утра стоит цистерна, из которой раздают освященную воду.

 

Как сообщает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, у собора собралось немало людей, большинство из них в защитных масках.

 

"Социальная дистанция соблюдается местами и временами: в конце очереди народ стоит попросторней, зато у столов с водой - вплотную и в два ряда", - отметил фотограф.

 

Напомним, в праздник Крещения Господня "ПКС-Водоканал" подвез воду к трем храмам Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2021-01-19 12:59:35
а мне не нужна святая вода, я и так красивая :)
кир
2021-01-19 13:02:36
насмешница, так точно. :)
Саныч
2021-01-19 12:53:37
Миллионы лет эволюции насмарку)
кир
2021-01-19 13:01:16
Саныч, поддерживаю.
театральный критик
2021-01-19 12:47:38
Больше трех литров в руки не давать. А то пенсы всю разберут пока трудящиеся на работе.
кир
2021-01-19 12:47:29
Оффу не поможет святая вода. Только справка выручает. :)
Off
2021-01-19 12:50:58
кир, тебе ненужна святая вода , только водка выручает . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
На прививку становись
Сегодня 10:49
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»