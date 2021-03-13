Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Вырубку деревьев в районе, где собираются строить новую автодорогу в продолжение улицы Куйбышева, остановить не удалось.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, жители домов, расположенных вблизи Сквера российской полиции, который в настоящее время вырубают под строительство автодороги в продолжение улицы Куйбышева, вызвали сотрудников МВД.

Горожане возмущены уничтожением парка, где они гуляли. Они считают, что еще одна дорога здесь не нужна в отличие от других районов Петрозаводска, где проблема транспортной доступности действительно существует.

Они уверены, что нарушаются их права на нормальную жизнь.

По мнению жителей, работы ведутся с нарушением технических требований. Они вызвали полицию, чтобы та проверила законность вырубки и соблюдение всех правил по производству таких работ.

Приехавшие на место полициейские вместе с вальщиками прошли в будку подрядчика, который занимается вырубкой деревьев, и сообщили жителям, что разрешающие документы имеются. Кроме этого, установлены знаки вокруг площадки, ограничивающие движение пешеходов на этом участке.

Инициативной группе не удалось остановить вырубку, однако, как сообщили активисты, они будут продолжать свою борьбу.

Напомним, ранее жители этого района обратились к депутату Заксобрания от КПРФ Евгению Ульянову с просьбой помочь в защите их прав.

Евгений Ульянов обратился в прокуратуру в связи с массовыми вырубками в центре города и затребовал документы, касающиеся стройки в администрации Петрозаводска.

Он также побывал на месте вырубок и провел встречу с инициативной группой жителей.



