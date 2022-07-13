Жители Петрозаводска жалуются на «потоп» рядом с консерваторией

В столице Карелии по Ленинградской улице бежит вода из колодца, что раздражает горожан.

По улице Ленинградской в карельской столице постоянно течет вода. Об этом информирует читатель паблика «Живой Петрозаводск». Люди назвают ситуацию «великим потопом».

«Я, конечно, понимаю, что наши граждане готовы переплачивать за всё и даже за „излишки воды“, но когда-нибудь остановится этот „великий“ потоп на улице Ленинградской, который начинается с консерватории? Две недели уже „Ноев ковчег“ ждет!», — говорится в тексте поста.

Ранее сообщалось, что пострадавший от потопа мост в Петрозаводске отремонтировали.