Пострадавший от потопа мост в Петрозаводске отремонтировали (ФОТО)

В субботу пешеходам стал доступен мост у торгового центра на Древлянке.

В минувшую субботу, 2 июля, жители Древлянки смогли воспользоваться мостом у торгового центра «Лотос Плаза», а не переходить реку Неглинка по камням. Подрядчик ООО «Импульс» восстановил мост, пострадавший из-за майской стихии.

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский, с переправой – у ТЦ «Лотос Плаза» – были сложности.

«Дело в том, что под ним проходили три силовых кабеля, и просто так заняться его починкой было невозможно: нужны согласования с энергетиками. Но все эти стадии уже позади. Подрядчик ООО «Импульс» вовсю работает и обещает, что на следующей неделе новый мост будет готов», - пишет Любарский.

Воспользоваться переправой пешеходы могли уже в субботу.

Ранее в паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовали фото, на котором автор запечатлел, как на Древлянке люди перебираются через реку по камням, оставшимся на месте моста, который смыло дождем во время весеннего потопа.