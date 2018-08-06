Жители Питкяранты потребуют от депутатов горсовета подписать обращение о вотуме недоверия властям Карелии

В понедельник на сессии совета Питкяранты горожане потребуют от народных избранников выразить свое несогласие с действиями органов власти республики в связи с оптимизацией родильного отделения и колледжа.

Группа активистов Питкяранты подготовила обращение в адрес депутатов, надеясь добиться возобновления набора в филиал Сортавальского колледжа и открытия родительного отделения.

"Несмотря на все наши усилия, набор в колледж до сих пор не начат, а в помещении хирургического отделения переоборудованы койки (места) для родильного отделения, состояние которых не соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода отделениям. Эти обстоятельства могут представлять опасность для жизни и здоровья матерей и детей", - пишут активисты в своем обращении.

На сессии общественники попросят депутатов направить коллективные запросы (обращения) в компетентные органы с требованием об отставке министра здравоохранения Марины Швец, министра образования Александра Морозова и премьер-министра - куратора Питкярантского района – Игоря Корсакова в связи несоблюдением законодательства РФ. Также жители Питкяранты потребуют провести проверку в отношении этих чиновников на предмет нарушения ими законодательства. Активисты надеются, что депутаты подпишут обращение о вотуме недоверия и проведении процедуры прекращения полномочий главы Карелии Артура Парфенчикова в связи с проведением им политики "оптимизации". Общественники готовы выразить недоверие и своему депутату Законодательного собрания республики Антонине Жеребцовой.

С полным тестом обращения можно познакомиться в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Напомним, весной 2018 года стало известно о закрытии родильного отделения в ГБУЗ "Питкярантская Центральная районная больница" и прекращении набора студентов в филиал ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" на бесплатной основе. В июне состоялись встречи жителей города с представителями профильных министерств, депутатами карельского парламента. 19 июня инициативной группой был организован и проведен митинг, на котором жители города выразили свое несогласие с действиями органов власти Карелии.