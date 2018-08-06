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Новости. Общество
07:25, 06 Августа 2018

Жители Питкяранты потребуют от депутатов горсовета подписать обращение о вотуме недоверия властям Карелии

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В понедельник на сессии совета Питкяранты горожане потребуют от народных избранников выразить свое несогласие с действиями органов власти республики в связи с оптимизацией родильного отделения и колледжа.

Группа активистов Питкяранты подготовила обращение в адрес депутатов, надеясь добиться возобновления набора в филиал Сортавальского колледжа и открытия родительного отделения.

"Несмотря на все наши усилия, набор в колледж до сих пор не начат, а в помещении хирургического отделения переоборудованы койки (места) для родильного отделения, состояние которых не соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода отделениям. Эти обстоятельства могут представлять опасность для жизни и здоровья матерей и детей", - пишут активисты в своем обращении.

На сессии общественники попросят депутатов направить коллективные запросы (обращения) в компетентные органы с требованием об отставке министра здравоохранения Марины Швец, министра образования Александра Морозова и премьер-министра - куратора Питкярантского района – Игоря Корсакова в связи несоблюдением законодательства РФ. Также жители Питкяранты потребуют провести проверку в отношении этих чиновников на предмет нарушения ими законодательства. Активисты надеются, что депутаты подпишут обращение о вотуме недоверия и проведении процедуры прекращения полномочий главы Карелии Артура Парфенчикова в связи с проведением им политики "оптимизации". Общественники готовы выразить недоверие и своему депутату Законодательного собрания республики Антонине Жеребцовой.

С полным тестом обращения можно познакомиться в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Напомним, весной 2018 года стало известно о закрытии родильного отделения в ГБУЗ "Питкярантская Центральная районная больница" и прекращении набора студентов в филиал ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" на бесплатной основе. В июне состоялись встречи жителей города с представителями профильных министерств, депутатами карельского парламента. 19 июня инициативной группой был организован и проведен митинг, на котором жители города выразили свое несогласие с действиями органов власти Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-08-06 10:31:26
Наконец-то народ сказал о бардаке в Карелии. А другие районы пока молчат. Как заявлено руководству страны: "В Республике Карелия нарушены законы и порушены честь властей всех уровней... Факты преступлений в республике хорошо известны всем органам власти России... Но до сего дня преступление в Карелии продолжается."
Справедливорос
2018-08-06 09:25:00
Вот и правильно поступили питкяранцы .Власть должна знать , что народ в этой стране источник власти , а не безответственные чиновники и их партия .
однозначно
2018-08-06 09:23:59
Выявить смутьянов и наказать. Ишь чего удумали. Вконтактиш законно избран большинством голосов ватного населения республики
Александр
2018-08-06 08:32:45
Правильно, молодцы! За свою жизнь и жизнь своих детей, их будущее надо бороться.
Гость
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