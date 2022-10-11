Жители пяти улиц Петрозаводска остались без света на полдня

В петрозаводском районе Перевалка из-за плановых работ отключили электроснабжение, сообщили в ЕДДС столицы Карелии.
В жилых домах на улицах Полярная, Прионежская, Ватутина, Чкалова и в переулке Ватутина пропал свет. Речь идет о частном секторе.
Причина — плановые работы на сетях энергетической компании «ОРЭС — Петрозаводск». Коммунальную услугу людям обещают вернуть к 14.00.
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