15:07, 12 Июня 2019
Жители поселка Карелии оборудовали велопарковку на полученные от сдачи макулатуры деньги
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В поселке Видлица Олонецкого района у школы установили велопарковку на полученные от сдачи макулатуры деньги. Макулатуру собирали всем селом.
В паблике поселка Видлица сообщается: "Вчера привезли велопарковку для школы - это результат от сдачи макулатуры 1-го рейса и благодаря финансовой поддержке общественной организации "Артель" в лице Артема Ильина".
Велопарковку планируется покрасить, поэтому всех желающих оказать посильную помощь приглашают к участию.
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