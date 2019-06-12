Жители поселка Карелии оборудовали велопарковку на полученные от сдачи макулатуры деньги

В поселке Видлица Олонецкого района у школы установили велопарковку на полученные от сдачи макулатуры деньги. Макулатуру собирали всем селом.

В паблике поселка Видлица сообщается: "Вчера привезли велопарковку для школы - это результат от сдачи макулатуры 1-го рейса и благодаря финансовой поддержке общественной организации "Артель" в лице Артема Ильина".

Велопарковку планируется покрасить, поэтому всех желающих оказать посильную помощь приглашают к участию.