Жители поселка Карелии строят себе дорогу по советам из интернета (ФОТО)

В поселке Видлица Олонецкого района местные жители своими руками строят дорогу, почитав инструкцию в интернете, – власти выделили материал от разрушенного спортзала.

На странице жительницы поселка Видлица размещена информация с фото, где рассказывается, как местные жители строят дорогу на улице Молодежная.

«Так как дорога не стоит еще на балансе администрации, власть помогает чем может, — написала автор поста. — Спасибо большое Степановой Татьяне Васильевне (глава поселения — ред.) за оплаченный трактор и выделенный материал от разрушенного спортзала. Выделенныйматериал мы используем для укрепления дороги. Сверху этого нам выделят щебень — и дорога станет крепче!»

Жительницы Видлицы показала на фото, какой дорога была до ремонта и какой стала.

Отметим, что советы по строительству дороги селяне нашли в интернете.