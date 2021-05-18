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Жители поселка Карелии строят себе дорогу по советам из интернета (ФОТО)

Новости. Общество
15:00, 19 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Яны Тухканен
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В поселке Видлица Олонецкого района местные жители своими руками строят дорогу, почитав инструкцию в интернете, – власти выделили материал от разрушенного спортзала.

На странице жительницы поселка Видлица размещена информация с фото, где рассказывается, как местные жители строят дорогу на улице Молодежная.

«Так как дорога не стоит еще на балансе администрации, власть помогает чем может, — написала автор поста. — Спасибо большое Степановой Татьяне Васильевне (глава поселения — ред.) за оплаченный трактор и выделенный материал от разрушенного спортзала. Выделенныйматериал мы используем для укрепления дороги. Сверху этого нам выделят щебень — и дорога станет крепче!»

Жительницы Видлицы показала на фото, какой дорога была до ремонта и какой стала.

Отметим, что советы по строительству дороги селяне нашли в интернете.

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