Жители поселка на севере Карелии пожаловались на темноту

В Лоухском районе местные жители обратились к депутату Заксобрания Карелии с просьбой помочь с уличным освещением.

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Монастыршин на своей странице в соцсети рассказал о том, что к нему обратились жители поселка Амбарный в Лоухском районе.

Местные жители подписали коллективное обращение с просьбой оказать содействие — в поселке проблема с уличным освещением.

«Направил обращение жителей поселка в администрацию Лоухского района и запрос в республиканскую прокуратуру для проведения проверки на предмет соблюдения прав местных жителей поселка Амбарный в части организации уличного освещения», — написал депутат.