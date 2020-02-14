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Жители поселка Пиндуши в Карелии выступили против открытия мусоросортировки

Новости. Общество
17:15, 14 Февраля 2020
фото: Правительство Карелии
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Убеждать местное население приехало руководство Минприроды республики.

"Почему вы у себя это не открываете? В Петрозаводске, под Петрозаводском! Вы едете в Пиндуши, в Медвежьегорский район. Извиняюсь, травить людей! А у людей там дома, у людей дети. Рядом – школа, хлебозавод! Самое главное – у нас питается этим хлебом весь Медвежьегорский район! Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?", – так встретили в карельском поселке Пиндуши двух молодых бизнесменов из Петрозаводска Марка Ларионова и Анатолия Анисимова, которые собрались открыть в одном из ангаров на поселковой территории линию по сортировке мусора.

Поддержать коммерсантов из маленькой фирмы с громким названием "Эко парк" в Пиндуши приехал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов, однако с самого начала встречи чиновников и бизнесменов с населением поселка стало очевидно, что убедить людей в необходимости запуска мусоросортировочного производства не удастся. Разговор проходил на повышенных тонах и временами напоминал митинг. "Нам этого не надо!", – то и дело звучало в зале местного дома культуры.

Читайте подробнее в статье "Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-14 17:51:20
Самобытные боятся всего нового. И уж явно петрозаводцы не едут в Пиндуши, чтобы там фаниками мусорить, а как раз наоборот. В таком случае пусть сидят там в своей грязной пиндушской луже и не шастают в город воинской славы в своих навозных валенках. Впрочем, там и навоза то уже нет, только пустые бутылки и окурки дважды выкуренные. Блок пост от них явно не помешает. Совсем умом тронулись.
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