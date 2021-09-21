Жители поселка в Карелии на месте болота создали парк, тренажерную площадку и пруд с карасями

Артур Парфенчиков восхитился инициативными жителями Новой Вилги, облагородившими свой поселок.

Инициативные жители Новой Вилги в Прионежском районе, активно благоустраивающие свой поселок, привлекли внимание главы Карелии Артура Парфенчикова, поставившего их в пример.

«Так, например, на протяжении нескольких лет меняет свой облик общественное пространство, или, как называют его сами жители, пространство коллективной работы „ПаркВилль“. Обустроены пешеходные дорожки, зоны отдыха, установлены тренажеры, организован раздельный сбор мусора… Даже караси у них в пруду живут», — восхитился инициативой местных жителей глава республики.

Артур Парфенчиков рассказал о планах дальнейшего обустройства общественных мест поселка — в частности, об установке еще 24 опор уличного освещения по программе ТОС, или об устройстве детской площадки по программе «Народный бюджет», на что из республиканского бюджета было выделено 3 миллиона рублей. Построить хоккейную площадку с искусственным освещением стоимостью более миллиона рублей также удалось благодаря программе поддержки местных инициатив.

«Радует, что людей, болеющих душой за свой двор, улицу или город, у нас становится все больше. Благодарю всех, кто принимает активное участие в преображении наших городов и поселков», — резюмировал глава Карелии.