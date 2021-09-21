Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Жители поселка в Карелии на месте болота создали парк, тренажерную площадку и пруд с карасями

Новости. Общество
11:31, 24 Сентября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

Артур Парфенчиков восхитился инициативными жителями Новой Вилги, облагородившими свой поселок.

Инициативные жители Новой Вилги в Прионежском районе, активно благоустраивающие свой поселок, привлекли внимание главы Карелии Артура Парфенчикова, поставившего их в пример.

«Так, например, на протяжении нескольких лет меняет свой облик общественное пространство, или, как называют его сами жители, пространство коллективной работы „ПаркВилль“. Обустроены пешеходные дорожки, зоны отдыха, установлены тренажеры, организован раздельный сбор мусора… Даже караси у них в пруду живут», — восхитился инициативой местных жителей глава республики.

Артур Парфенчиков рассказал о планах дальнейшего обустройства общественных мест поселка — в частности, об установке еще 24 опор уличного освещения по программе ТОС, или об устройстве детской площадки по программе «Народный бюджет», на что из республиканского бюджета было выделено 3 миллиона рублей. Построить хоккейную площадку с искусственным освещением стоимостью более миллиона рублей также удалось благодаря программе поддержки местных инициатив.

«Радует, что людей, болеющих душой за свой двор, улицу или город, у нас становится все больше. Благодарю всех, кто принимает активное участие в преображении наших городов и поселков», — резюмировал глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-09-24 13:34:56
Даже интересно, сколько отчетов нарисуют чиновники в результате.
Кеша
2021-09-24 13:13:21
Жители определённо молодцы , остальные абсолютно нет , бесплатное приложение .
Гриша
2021-09-24 12:09:22
Офф второй день клюкву на болоте собирает. Голод не тетка - заставит работать. Даже если ничего не умеет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска
20.09.2021, 12:18
Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

Аналитика

Сегодня 10:11
Ничего лишнего - только деньги
Уровень бедности «отвязали» от цен 1
Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике, которая не учитывает стоимость потребительской корзины: разбираемся, к чему это приведет.
Дмитрий Фабрикантов: «Мы будем продолжать» 9
23.09.2021 15:21
Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии
22.09.2021 15:46
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся 2
22.09.2021 15:04
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»