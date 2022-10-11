Жители приграничного города Карелии из-за политической обстановки побили рекорд по заключению браков

В Костомукше сентябрь стал рекордным с 80-х годов по количеству заключённых браков.

Прошедший сентябрь стал рекордным с 80-х годов по количеству заключённых браков — семейные узы официально узаконили 34 пары костомукшан. Например, в прошлом году в сентябре было 19 регистраций браков, сообщили в газете «Новости Костомукши».

«Такой резкий взлёт активности и сознательности граждан связан, в первую очередь, с политической обстановкой, — пояснила Оксана Баринова, начальник костомукшского отдела ЗАГС. — Можно констатировать, что институт совместного проживания без регистрации отношений и взаимных обязательств сегодня рухнул. Сожительство не защищено законом в такой же мере, как официальный брак, обе стороны уязвимы перед обстоятельствами непреодолимой силы. Стороны не имеют друг перед другом обязательств, но не имеют и почти никаких прав. Видимо, люди начали это осознавать».

По словам Оксаны Александровны, в Костомукше абсолютный рекорд по заключению браков был замечен в 1986 году — тогда за год было создано 314 семейных пар. Молодёжь специально приезжала на стройки, как в Костомукше, чтобы познакомиться, создать семью и, как семья, получить квартиру. Да и «жизнь во грехе» в те годы социально не одобрялась.

На спад желание официально пожениться, согласно данным ЗАГС, заметно пошло с середины 2000-х, совсем плохи дела стали после 2017-го. Поэтому 34 брака за месяц можно считать невиданным всплеском активности.

«Мало того, в сентябре мы уже приняли 57 заявлений на заключение брака. В прошлом году таких было всего 14, — добавила Оксана Баринова. — Кроме этого, люди активнее стали обращаться и по вопросу установления отцовства, причём не новорожденных детей».

Сентябрь подарил Костомукше 23 малыша — 12 мальчиков и 11 девочек. Из новеньких костомукшан — семь первенцев, восемь стали в семьях вторыми, семеро — третьими и один — четвёртым ребёнком. Костомукшское общество пополнилось Яном, Семёном, Артёмами, Матвеями, Ильями, Мирославами, Серафимой, Сабриной и Асией. Ушли из жизни 29 человек.