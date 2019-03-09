Жители Пряжинского района готовы воевать за сохранение детсада и школы

Закрытие образовательных учреждений в карельских деревнях и селах грозит социальным взрывом в Пряжинском национальном районе Карелии.

"Мне позвонила сегодня начальник районного отдела образования и попросила собрать в среду родителей учащихся и работников нашей школы-сада. К нам едет экспертная комиссия, мы ее называем ликвидационной. Школу в Савиново будут закрывать, но поскольку люди в деревне возмущались, что решение принято без учета их мнения, то комиссия все-таки это мнение выслушает", – сообщила директор Савиновской школы-сада Ирина Евсеева.

"Столица на Онего" побывала в образовательном учреждении старинной карельской деревни накануне приезда чиновников, а по пути заглянула в еще одно карельское село Пряжинского национального района – Крошнозеро, где над школой-садом нависла такая же угроза закрытия. И в Савиново, и в Крошнозере родители учащихся и педагоги известие об "оптимизации" малокомплектных школ встретили в штыки.

"За школу и садик будем воевать!", – пообещали местные жители.

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