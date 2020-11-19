890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа 4
19.11.2020 18:51
Как справиться с протестами населения против рыбоводов придумали в Минсельхозе Карелии 17
19.11.2020 16:18
Покупателей без масок ловят в магазинах Петрозаводска 19
19.11.2020 12:52
В России запустили производство картонных гробов 6
19.11.2020 19:10
Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили 6
19.11.2020 14:12
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу 24
19.11.2020 13:57

Жители района Петрозаводска вторые сутки сидят без света из-за аварии

Новости. Происшествия
11:14, 20 Ноября 2020
фото: © photosight.ru
Загрузка...

Сильный ветер стал причиной ряда аварий на сетях в Петрозаводске: жители Соломенного до сих пор находятся в квартирах без света.

Мощный ветер стал причиной аварий на электрических сетях Петрозаводска. Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-центре мэрии карельской столицы.

Из-за непогоды пострадали несколько районов Петрозаводска. В их числе: Соломенное, Сайнаволок, Кукковка и Старая Кукковка, Древлянка (несколько домов по Лесному проспекту), Зарека (пять домов на улицах Калинина и Варламова), Сулажгорский кирпичный завод.

В Соломенном у людей по-прежнему нет света. По информации "Столицы на Онего", электричество было отключено в четверг, 19 ноября, в районе 16 часов.

В мэрии Петрозаводска сообщают, что аварийные бриагады компании АО "ОРЭС-Петрозаводск" на данный момент направились в Соломенное из Сайнаволока, где также устраняли аварию. Жителям Соломенного обещают вернуть свет в течение суток.

Как поясняют в мэрии, в карельской столице работают пять мобильных бригад и три автоподъемника. К утру пятницы силами АО "ОРЭС-Петрозаводск" устранено три аварии (на Зареке, СКЗ и в Сайнаволоке). 

Ранее сообщалось, что жители Соломенного мерзли на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просили водителей брать их попутчиками.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-20 11:23:47
Они хотели жить подальше от людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

19.11.2020 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 4
19.11.2020 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 6
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2020 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
19.11.2020 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 20
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»