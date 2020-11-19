Жители района Петрозаводска вторые сутки сидят без света из-за аварии

Сильный ветер стал причиной ряда аварий на сетях в Петрозаводске: жители Соломенного до сих пор находятся в квартирах без света.

Мощный ветер стал причиной аварий на электрических сетях Петрозаводска. Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-центре мэрии карельской столицы.

Из-за непогоды пострадали несколько районов Петрозаводска. В их числе: Соломенное, Сайнаволок, Кукковка и Старая Кукковка, Древлянка (несколько домов по Лесному проспекту), Зарека (пять домов на улицах Калинина и Варламова), Сулажгорский кирпичный завод.

В Соломенном у людей по-прежнему нет света. По информации "Столицы на Онего", электричество было отключено в четверг, 19 ноября, в районе 16 часов.

В мэрии Петрозаводска сообщают, что аварийные бриагады компании АО "ОРЭС-Петрозаводск" на данный момент направились в Соломенное из Сайнаволока, где также устраняли аварию. Жителям Соломенного обещают вернуть свет в течение суток.

Как поясняют в мэрии, в карельской столице работают пять мобильных бригад и три автоподъемника. К утру пятницы силами АО "ОРЭС-Петрозаводск" устранено три аварии (на Зареке, СКЗ и в Сайнаволоке).

Ранее сообщалось, что жители Соломенного мерзли на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просили водителей брать их попутчиками.