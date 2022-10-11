Жители райцентра на юге Карелии делятся фото обильного снегопада

За последние несколько часов город Лахденпохья завалило снегом.

В паблике «Лахденпохья - навсегда!» сообщается о том, что в четверг, 15 декабря, в городе выпало много снега.



«Очень много снега за последние несколько часов!

Делитесь фотками, как вас замело!», - предложили администраторы паблика.



Некоторые пользователи ответили на призыв. Фото Инны Лукашиной.













