Жители разрушающегося дома в Петрозаводске: «В провал было высыпано более 20 «Камазов» щебня»

Жильцы дома на улице Петрова, 9А в Петрозаводске напуганы тем, что их дом проваливается под землю и тонет в воде из-за просадки грунта.

Петрозаводчане бьют тревогу: их дом разрушается. Здание было построено относительно недавно, в 2006 году. На территории постройки, у первого подъезда начал проседать грунт. По словам жильцов, застройщик попытался решить вопрос, засыпая провал щебнем, однако это было безуспешно. «В общей сложности в провал было высыпано более 20 «Камазов» щебня», — заявили жильцы в обращении в электронную приемную губернатора Карелии.

Подробнее читайте в материале «Дом с жильцами уходит под воду».