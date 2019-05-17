Жители России назвали необходимую для "нормальной жизни" сумму

Эксперты выяснили, сколько нужно денег обычным семьям из трех человек для "нормальной жизни".

Холдинг "Ромир" провел в апреле по всей стране опрос, в котором участвовали 1,5 тысячи граждан. Им задавали вопрос, сколько требуется денег семье из трех человек для "нормальной жизни".

Как выяснилось, среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни.

Как следует из исследования, каждой четвертой семье хватит в месяц от 45-60 тысяч рублей, каждой десятой — 30-45 тысяч. Чуть более половины (51 процент) опрошенных полагают, что для достойного уровня жизни требуется доход в 60-120 тысяч рублей. При этом 11 процентов респондентов ежемесячно нужно более 120 тысяч рублей.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".