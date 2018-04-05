Жители России назвали нормальный доход для семьи

В среднем нашим соотечественникам достаточно 76 тысяч рублей.

Участники опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир", считают, что средней российской семье из трех человек "для нормального уровня жизни" необходим доход в 75,9 тысячи рублей в месяц, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости и данные холдинга.

Каждая пятая семья (21%) заявила, что "нормальный" уровень жизни доступен при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) назвали достаточным доход в 45-120 тысяч рублей, еще 13% респондентов считают, что необходимо более 120 тысяч рублей.

Оценка уровня дохода, необходимого для нормальной жизни, значительно отличается в городах и сельской местности.

Так, в городах с населением от одного миллиона человек, «нормальным» для семьи из трех человек назвали доход в 91,6 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности — 61,5 тысячи рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в России в январе составляла 39017 рублей.