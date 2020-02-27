Жители России получат возможность ругать дороги и следить за тратами на их ремонт в Сети

В конце 2020 года граждане получат доступ к информационной системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов.

Разработчиком системы является Российский дорожный научно-исследовательский институт РосдорНИИ.

Через систему можно будет запросить сведения о любой дороге федерального, регионального или местного значения, включая объем расходов на ремонт и содержание, обслуживающих организациях и заключенных с ними контрактах, результатах диагностики. Граждане также смогут оставить отзыв о состоянии дороги, который будет затем передан в контролирующую организацию.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".