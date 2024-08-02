Жители Сегежи не уверены, что можно пускать детей на городскую детскую площадку

В одном из сегежских пабликов появился пост с фотографией.

Открытие детской площадки. Дети счастливы, родители довольны. А можно ли отпускать туда детей?

— гласит текст сообщения.

«Можно, но с рядом ограничений…», — в шутку ответил один из комментаторов в сообществе, который предложил детям предварительно надеть строительную каску и кирзовые сапоги, сделать прививки от бешенства и столбняка, пройти инструктаж по ТБ в соответствующих инстанциях, а также перед посещением детской площадки предупредить МЧС

Судя по фото, состояние прилегающей территории действительно вызывает вопросы.

Впрочем, в комментариях поясняют, что площадка еще не введена в эксплуатацию.