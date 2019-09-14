Жители Сегежи приговорены к колонии за зверское убийство собутыльника

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В Сегеже двое мужчин признаны судом виновными в причинении смерти местному жителю, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в мае 31-летний и 32-летний жители Сегежи распивали спиртное со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимые напали на знакомого и избили его, нанеся не менее 39 ударов руками и ногами. После этого один из злоумышленников вынес потерпевшего из квартиры и оставил на лестнице в подъезде, где тот скончался от полученных травм.
Приговором суда им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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