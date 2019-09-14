Подписаться
Новости. Криминал
09:12, 14 Сентября 2019
фото: следственный комитет РФ

Жители Сегежи приговорены к колонии за зверское убийство собутыльника

Загрузка...

В Сегеже двое мужчин признаны судом виновными в причинении смерти местному жителю, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в мае 31-летний и 32-летний жители Сегежи распивали спиртное со своим знакомым.  Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимые напали на знакомого и избили его, нанеся не менее 39 ударов руками и ногами. После этого один из злоумышленников вынес потерпевшего из квартиры и оставил на лестнице в подъезде, где тот скончался от полученных травм.

Приговором суда им назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.09.2019, 15:57
Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
13.09.2019, 06:40
"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)
13.09.2019, 08:42
Появились подробности смертельного ДТП в Петрозаводске
12.09.2019, 16:09
Из-за смертельного ДТП в Петрозаводске перекрыли дорогу
09.09.2019, 12:50
Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего ребенка
09.09.2019, 11:21
Скончался мальчик из Карелии, за жизнь которого боролись врачи ожогового центра

Аналитика

13.09.2019 16:28
Обществоведение
Трагедия в "Театре" 1
Побывали на месте пожара и узнали подробности трагедии в дачном кооперативе "Театр", где огонь унес жизни 80-летнего пенсионера и 6-летнего мальчика.
"Мы будем идти до победного конца"
13.09.2019 15:41
"Ударил открытой рукой в подбородок" 9
13.09.2019 14:01
Сделано в Карелии. Сделано руками. 
13.09.2019 11:03
Выборы-2019: кто кого "жахнул" 15
12.09.2019 12:52
Вся аналитика

Чтиво

13.09.2019 12:40
Без политики
"Здравляндия" - детская клиника доказательной медицины в Петрозаводске
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
Пять модных комбинаций для офиса
13.09.2019 11:41
Конец света откладывается 1
12.09.2019 12:20
"Это просто досадное недоразумение" 2
10.09.2019 07:30
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат" от ТНТ-ОНЕГО
11.09.2019 20:16
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»