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Жители села Ведлозеро в Карелии занялись раздельным сбором мусора в бывшем лимонадном цехе

Новости. Общество
15:31, 09 Сентября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Бытовые отходы на переработку собирают и сортируют несколько сельских активистов.

«Я здесь родилась, выросла, всю жизнь прожила в родном селе, и хочу, чтобы в нем было меньше мусора, – рассказывает пенсионерка из Ведлозера Надежда Зайцева, с которой журналист «Столицы на Онего» встретился в бывшем лимонадном цехе, куда местные жители относят бытовые отходы, попадающие в категорию вторичного сырья. В старинном карельском селе нет ни мусороперерабатывающего завода, ни даже предприятия по сортировке собранных отходов, и весь раздельный сбор мусора держится на плечах нескольких местных активистов.

Читайте подробнее в материале Валерия Поташова.

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Комментарии

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Seven Gates
2021-09-09 16:19:05
Оличное начало, главное, чтобы эта практика закрепилась. Спасибо неравнодушным жителям!
прихожанин
2021-09-09 15:42:38
Молодцаы , не то что Автоспецтранс .
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