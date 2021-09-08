Жители села Ведлозеро в Карелии занялись раздельным сбором мусора в бывшем лимонадном цехе

Бытовые отходы на переработку собирают и сортируют несколько сельских активистов.

«Я здесь родилась, выросла, всю жизнь прожила в родном селе, и хочу, чтобы в нем было меньше мусора, – рассказывает пенсионерка из Ведлозера Надежда Зайцева, с которой журналист «Столицы на Онего» встретился в бывшем лимонадном цехе, куда местные жители относят бытовые отходы, попадающие в категорию вторичного сырья. В старинном карельском селе нет ни мусороперерабатывающего завода, ни даже предприятия по сортировке собранных отходов, и весь раздельный сбор мусора держится на плечах нескольких местных активистов.

Читайте подробнее в материале Валерия Поташова.