Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
14.11.2020 17:02
Кишечную палочку и листерии нашли в семге пяти торговых марок 4
14.11.2020 20:40
Карелия вошла в топ-5 в России по числу заболеваемости коронавирусом за сутки 6
14.11.2020 13:51
Минздрав Карелии разработал памятку, где рассказал, что делать, если вы заболели 5
14.11.2020 14:59
Пьяный юноша, не имеющий водительских прав, катался по федеральной трассе в Карелии 2
14.11.2020 14:10
Алкоголь в России подорожает после Нового года 4
14.11.2020 19:40

Жители северного поселка Карелии остались без ФАПа

Новости. Общество
13:33, 15 Ноября 2020
фото: © паблик "Костомукшский городской округ"
Загрузка...

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Заречный закрыли из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

"В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и сложившейся эпидемиологической обстановкой по Костомукшскому городскому округу, фельдшер ФАПа посека Заречный будет задействован в работе кабинета неотложной помощи поликлиники. С 05.11.20 ФАП не работает", - сообщили в паблике Межрайонной больницы №1 Костомукши.

Напомним, до конца года современные фельдшерско-акушерские пункты появятся в Медвежьегорском, Пудожском, Питкярантском, Лахденпохском и Беломорском районах.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»