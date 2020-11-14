Жители северного поселка Карелии остались без ФАПа

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Заречный закрыли из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

"В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и сложившейся эпидемиологической обстановкой по Костомукшскому городскому округу, фельдшер ФАПа посека Заречный будет задействован в работе кабинета неотложной помощи поликлиники. С 05.11.20 ФАП не работает", - сообщили в паблике Межрайонной больницы №1 Костомукши.

Напомним, до конца года современные фельдшерско-акушерские пункты появятся в Медвежьегорском, Пудожском, Питкярантском, Лахденпохском и Беломорском районах.