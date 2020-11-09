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Еще пять ФАПов планируют открыть в Карелии до конца года

Новости. Общество
14:32, 10 Ноября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По нацпроекту до конца года современные фельдшерско-акушерские пункты появятся в Медвежьегорском, Пудожском, Питкярантском, Лахденпохском и Беломорском районах.

Как сообщили в правительстве республики, в Карелии продолжают обновлять сеть ФАПов. Готов к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Тукса Олонецкого района, который построен за счет региональных средств. Ранее прием пациентов вели в арендованном помещении детского сада. Еще пять современных ФАПов по линии нацпроекта "Здравоохранение" до конца года появятся в поселках Новая Габсельга, Таунан, Золотец и деревнях Куганаволок, Ууксу.

"На следующий год введем коррективы, чтобы к августу, сентябрю ФАПы уже вводить. Будет строить только там, где подготовлен и оформлен в соответствии с законодательством земельный участок", - отметил сегодня глава Карели Артур Парфенчиков на совещании, посвященном реализации национальных проектов в республике.

Ранее сообщалось, что больницы Карелии получили новые передвижные ФАПы.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-10 15:12:41
Да не планировать надо, а открывать ФАПы и не пять, а столько сколько оптимизировали. Верните ФАПы на место!
протестанутый
2020-11-10 14:44:42
Щас либерастня визжать начнет. Они весьма предсказуемы. :)
Гость
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