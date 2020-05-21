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Больницы Карелии получили новые передвижные ФАПы

Новости. Общество
08:05, 22 Мая 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Передвижные ФАПы поступили в пять районов республики в рамках нацпроекта, сообщили в правительстве Карелии.

Пять передвижных ФАПов, оснащенных медицинским оборудованием, поступили в Олонецкий, Беломорский, Сегежский, Прионежский и Муезерский районы.

"Новый комплекс будет обслуживать около 6500 человек, –рассказала главный врач Олонецкой центральной районной больницы Надежда Кюршунова. – У нас есть мобильный ФАП, но он уже порядком изношен и не укомплектован оборудованием. Поэтому мы рады, что получили современный передвижной кабинет, где прием смогут вести терапевты и узкие специалисты".

Сейчас мобильные кабинеты проходят государственную регистрацию в органах ГИБДД, после чего поступят в лечебные учреждения.

"Наш район впервые получает фельдшерско-акушерский пункт такого класса, – поделилась главный врач Беломорской центральной районной больницы Марина Анисимова. – Для оказания медпомощи жителям отдаленных сельских территорий мы были вынуждены выезжать на обычных машинах, брать оборудование с собой и вести прием в неприспособленных условиях. Теперь у наших специалистов будет возможность принимать пациентов в оборудованном помещении, где есть все необходимое".

Помимо мобильных ФАПов, в республику уже поступили два передвижных флюорографических кабинета – для Республиканского противотуберкулезного диспансера и Межрайонной больницы №1 (Костомукша). Ожидается поставка мобильного стоматологического кабинета для Республиканского стоматологического центра.

Ранее сообщалось, что закрытый ФАП в поселке на севере Карелии возобновит работу после окончания эпидсезона.

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