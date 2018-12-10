Жители Сортавалы отправились под арест за кражу 1,5 тонны форели

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Полицейские раскрыли крупную кражу форели в Карелии.
Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, полицейские получили оперативную информацию о том, что в Сортавальском районе некие граждане планируют крупную кражу. Ранним утром 5 декабря подозреваемых задержали с поличным при силовой поддержке Росгвардии.
По версии следствия, ночью трое жителей Сортавалы на двух катерах проникли на охраняемую территорию форелеводческих хозяйств в акватории Ладожского озера. Сочками они похитили более 1,5 тыс. кг форели, которую в дальнейшем планировали сбыть.
Ущерб превысил 500 тыс. рублей.
Суд арестовал подзреваемых в возрасте от 36 до 46 лет. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Проверяется причастность фигурантов к другим преступлениям.
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