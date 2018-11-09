Жители целого поселка Карелии вторые сутки сидят без воды

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Авария произошла на водопроводных сетях поселка Кварцитный Прионежского района, жители 70 домов остались без воды, сообщил в МЧС Карелии.
Вечером в минувшую среду 7 ноября прорвало водопровод в поселке Кварцитный.
В результате аврии на водопроводе без воды остались 70 домов, более 800 жителей поселка.
Сотрудники Водоканала устранили аварию и подключили воду в дома, но через некоторое время вновь прорвало трубу – и люди остались без воды.
На данный момент авария устраняется. По информации МЧС, вода должна вернуться в дома жителей Кварцитного сегодня вечером.
Отметим, что по данным переписи населения, в поселке Кварцитный проживает 808 человек.
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