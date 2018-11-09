Жители целого поселка Карелии вторые сутки сидят без воды

Авария произошла на водопроводных сетях поселка Кварцитный Прионежского района, жители 70 домов остались без воды, сообщил в МЧС Карелии.

Вечером в минувшую среду 7 ноября прорвало водопровод в поселке Кварцитный.

В результате аврии на водопроводе без воды остались 70 домов, более 800 жителей поселка.

Сотрудники Водоканала устранили аварию и подключили воду в дома, но через некоторое время вновь прорвало трубу – и люди остались без воды.

На данный момент авария устраняется. По информации МЧС, вода должна вернуться в дома жителей Кварцитного сегодня вечером.

Отметим, что по данным переписи населения, в поселке Кварцитный проживает 808 человек.