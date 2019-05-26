Жители улицы Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования

Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.

Накануне Нового года глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник подписала постановление о переименовании части улицы Энгельса в улицу Петербургскую. Как утверждали в администрации карельской столицы, с такой инициативой к городским властям обратились общественники из малоизвестной в Петрозаводске организации "Все дома" (ее возглавляет в Карелии депутат горсовета Дмитрий Данильев), а их предложение было поддержано местными жителями, которые проголосовали за него на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

По словам заместителя главы Петрозаводского городского округа Евгения Перова, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов и не обяжет жильцов домов, расположенных на бывшей улице Энгельса, вносить изменения в свои документы. Однако на деле все оказалось иначе – у горожан возникла путаница с новым адресом: им перестали выдавать письма на почте, требуя указать новую улицу на странице паспорта с местом прописки, а у кого-то возникли сложности с оформлением на работе.

Выяснилось также, что жильцы домов на бывшей улице Энгельса отнюдь не в восторге от возвращения ей исторического названия (она так называлась в XIX-начале XX веков), и дело не только в том, что они ничего не имеют против имени немецкого философа, а в том, что городская администрация не сочла необходимым поинтересоваться их мнением о переименовании улицы, на которой они живут.

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